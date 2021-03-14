Житель Петрозаводска пошел на преступление ради денег и сладких напитков

В столице республики полиция раскрыла кражу из торгового павильона, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска мартовским утром поступило сообщение от работника одного из заведений сети ресторанов быстрого обслуживания. Ночью кто-то проник в помещение и похитил из кассы около полутора тысяч рублей. Кроме того, пропали сладкие напитки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 30-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Раньше он работал в этом заведении.

Мужчина дал признательные показания. Ночью он проник в павильон, отжав окно выдачи товаров. Похищенные деньги в дальнейшем потратил. Судьба напитков осталась неизвестной.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело.