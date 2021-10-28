Житель Петрозаводска повадился в магазин за халявой

Полиция карельской столицы раскрыла грабеж, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из продуктовых магазинов города с сообщением о грабеже.
Выяснилось, что подозреваемый заходил в магазин неоднократно. В первый раз мужчина взял слабоалкогольный напиток и, минуя кассу, направился к выходу. Продавец, остановивший было воришку, отвлекся, и нарушитель сумел уйти, не заплатив.
Спустя сутки мужчина вновь посетил магазин. В этот раз он набрал продуктов более чем на 300 рублей и покинул торговую точку тем же путем — мимо кассы.
Личность подозреваемого установил участковый уполномоченный полиции. Им оказался 32-летний житель карельской столицы. Он признался в содеянном и рассказал, что употребил похищенное.
По двум эпизодам преступлений возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
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