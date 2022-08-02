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Житель Петрозаводска пригласил девушку в кино и лишился 6,5 тысяч рублей

Новости. Общество
13:40, 17 Августа 2022
фото: © otuma.ru

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В МВД Карелии рассказали, как мошенники за сутки похитили у петрозаводчан более полумиллиона рублей.

В полицию Петрозаводска поступило заявление об обманном хищении денег. Почти 6 500 рублей заплатил 22-летний горожанин за несостоявшийся поход в культурное заведение. Молодой человек рассказал, что через сообщество в социальной сети познакомился с девушкой и пригласил её в кинотеатр. Она охотно согласилась и прислала ссылку для заказа билетов. Как только он ввел реквизиты своей банковской карты, со счета моментально списались денежные средства. После этого подруга по переписке перестала выходить на связь.

Под видом сотрудников банка аферисты связались с 53-летним жителем столицы Карелии. Они сообщили, что на его имя был незаконно оформлен кредит и вынудили мужчину перевести денежные средства в размере 92 тысячи рублей на «безопасный счет», принадлежавший не ему.

В аналогичной ситуации оказалась и 20-летняя петрозаводчанка. В ходе телефонного разговора якобы с сотрудником банка она также узнала, что на её имя пытаются оформить кредит. Для блокирования несанкционированной операции девушка перешла по ссылке, которую получила на телефон, и перевела все свои сбережения – 95 тысяч рублей на неустановленный счет. Кроме того, поддавшись на хитрые уловки, она через личный кабинет подтвердила заявку на получение кредита в размере 287 тысяч рублей. Как только деньги были зачислены, она также перевела их неустановленному лицу.

В настоящее время по заявлениям потерпевших проводятся проверки.

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