Житель Петрозаводска прошел 50 километров, чтобы совершить преступление

Петрозаводчанина взяли под стражу в Кондопоге за кражу косметики и алкоголя, сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемый, 38-летний ранее имевший проблемы с законом петрозаводчанин, установлен сотрудниками уголовного розыска Кондопоги в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчине инкриминируют совершение краж в двух разных магазинах города бумажников.

По версии следствия, для совершения преступлений мужчина специально приехал в чужой город. Он посетил два сетевых магазина, откуда, по версии следствия, похитил алкоголь, продукты питания, а также косметические средства на общую сумму более 5 900 рублей. Все добытое незаконным путём имущество он сбыл, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Житель карельской столицы дал признательные показания. В отношении подозреваемого по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант заключён под стражу за ранее совершённое преступное деяние.