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Житель Петрозаводска психанул и изувечил ножом родственника сожительницы

Новости. Криминал
14:28, 06 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com/Peefay
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После побоев 21-летний пострадавший с колото-резанными ранами и травмой головы госпитализирован, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 46-летний житель Петрозаводска в ходе словесного конфликта с дальним родственником сожительницы схватил нож и нанёс тому несколько ударов. Потерпевшему – 21-летнему местному жителю – понадобилась госпитализация, врачи диагностировали у него колото-резанные раны и закрытую черепно-мозговую травму. О происшествии в полицию сообщили работники медучреждения.

Разыскивать подозреваемого долго не пришлось. Сотрудники патрульно-постовой службы застали его на месте происшествия.

Мужчина дал признательные показания.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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