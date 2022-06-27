Житель Петрозаводска, пытаясь спасти сбережения, перевел неизвестным более 700 тысяч рублей

Полицейские расследуют два факта мошенничества в Петрозаводске и Костомукше, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанину позвонил якобы сотрудник банка, рассказавший, что на имя клиента кто-то пытается взять кредит. Мужчина срочно перевел все накопления на неизвестный счет, продиктованный собеседником. Этого оказалось недостаточно, и петрозаводчанин отправился в банк, взяв кредит на полмиллиона рублей и его тоже отправив на неизвестный счет.

Житель Костомукши был обманут, когда совершал сделку через интернет. На одном из сайтов он нашел в продаже надувной батут и, оформив заказ, перевел в счет оплаты 8 тысяч рублей. Товар он так и не получил, после чего обратился за помощью в полицию.

В настоящее время полицейские проверяют оба инцидента. Полиция призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.