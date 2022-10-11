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Житель Петрозаводска рискнул безопасностью собственного ребенка

Новости. Общество
14:51, 01 Декабря 2022
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о нарушителе в столице Карелии.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска 1 декабря проверяли правила перевозки детей перед школой и детским садом в столице Карелии.

Полицейские проверяли, используют ли родители детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке маленьких пассажиров.

Водитель одного из автомобилей перевозил четырехлетнего ребенка на заднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства и ремней безопасности. В отношении нарушителя было составлено постановление, ему грозит штраф в 3 тысячи рублей.

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