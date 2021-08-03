Житель Петрозаводска с помощью прокуратуры добился ремонта газового оборудования

Петрозаводчанин пожаловался в прокуратуру на неисправное газовое оборудование в своем доме.

По сообщению надзорного ведомства, в мае–июне прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению местного жителя, который проживает в газифицированном многоквартирном доме.

В 2019 году управляющая компания, в ведении которой находится этот дом, заключила со специализированной организацией договор о техническом диагностировании внутридомового газового оборудования. Специалисты выявили неисправности, связанные, в том числе, с прокладкой электрических кабелей вблизи газопроводов, наличием коррозии и разрушением отдельных участков внутридомовых сетей газораспределения. Но управляющая компания так и не приступила к ремонтным работам.

В связи с этим прокуратура города внесла в адрес компании представление об устранении нарушений закона. Оно было удовлетворено. В доме отремонтировали газовое оборудование, в том числе заменили отдельные участки газопровода.

Ранее управляющую компанию в Петрозаводске оштрафовали на 250 тысяч рублей за опасный объект.