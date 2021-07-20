Реклама
Прислать новость
Военных привлекут к тушению пожаров в Карелии 3
Сегодня 06:40
Рослесхоз наращивает группировку сил и средств для тушения лесных пожаров в Карелии 5
20.07.2021 16:40
У поселка Найстенъярви в Карелии все еще горит лес (ВИДЕО) 1
20.07.2021 14:52
Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере 7
20.07.2021 15:47

Управляющую компанию в Петрозаводске оштрафовали на 250 тысяч рублей за опасный объект

Новости. Общество
13:56, 21 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения в работе управляющей компании при эксплуатации опасных производственных объектов.

По информации надзорного ведомства, весной прошла проверка соблюдения одной из управляющих организаций требований законодательства об эксплуатации опасных производственных объектов.

Установлено, что в управлении организации находится многоквартирный дом, оборудованный блочно-модульной котельной, которая отапливает здание.  Компании в составе общего имущества многоэтажки были переданы объекты газоснабжения, являющиеся опасными производственными объектами. Они эксплуатировались, но не были зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Кроме того, у управляющей организации не было соответствующей лицензии и договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами. Отсутствовал и договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте.  

По результатам проверки прокуратурой города в отношении компании было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Главный государственный инспектор отдела промышленной безопасности по Карелии Северо-Западного управления Ростехнадзора признал управляющую организацию виновной.  Компания получила штраф в 250 тысяч рублей.  

Постановление в законную силу не вступило.

В настоящее время организация устраняет выявленные нарушения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

20.07.2021 13:01
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 7
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»