Управляющую компанию в Петрозаводске оштрафовали на 250 тысяч рублей за опасный объект

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения в работе управляющей компании при эксплуатации опасных производственных объектов.

По информации надзорного ведомства, весной прошла проверка соблюдения одной из управляющих организаций требований законодательства об эксплуатации опасных производственных объектов.

Установлено, что в управлении организации находится многоквартирный дом, оборудованный блочно-модульной котельной, которая отапливает здание. Компании в составе общего имущества многоэтажки были переданы объекты газоснабжения, являющиеся опасными производственными объектами. Они эксплуатировались, но не были зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Кроме того, у управляющей организации не было соответствующей лицензии и договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами. Отсутствовал и договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении компании было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Главный государственный инспектор отдела промышленной безопасности по Карелии Северо-Западного управления Ростехнадзора признал управляющую организацию виновной. Компания получила штраф в 250 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

В настоящее время организация устраняет выявленные нарушения.