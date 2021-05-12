Житель Петрозаводска шел по делам, но остановился выпить с прохожими и пожалел об этом

Два кондопожанина, приехавшие в столицу Карелии праздно провести время, сняли золотые кольца со случайного собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 33-летнего жителя города. Он сообщил, что его избили и похитили имущество.

Как выяснилось, днем мужчина шел по своим делам и познакомился с двумя прохожими, которые предложили выпить. В ходе распития новые приятели стали вести себя агрессивно, и в результате избили петрозаводчанина. Тот на какое-то время потерял сознание, а когда очнулся, не нашел у себя двух золотых колец и мобильного телефона, к которому были привязаны банковские карты. В последующем со счета потерпевшего исчезло порядка 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны жители Кондопоги, 29-летние сверстники, оба неоднократно судимые.

В столицу Карелии молодые люди приезжали, чтобы праздно провести время. Воспользовавшись деньгами потерпевшего, они приобрели продукты, алкоголь, одежду, затем вернулись домой и продолжили отдыхать за чужой счет.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело, оба фигуранта задержаны.