Житель Петрозаводска, слишком сильно интересовавшийся жизнью бывшей жены, угодил под статью

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фото: © unsplash

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Петрозаводчанин купил замаскированное под фильтр средство для прослушивания квартиры, сообщили в Следкоме Карелии.

Дело в отношении 58-летнего петрозаводчанина завершили расследовать сотрудники Следкома Карелии. Мужчина обвиняется в незаконной покупке специального средства для сбора информации.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый заказал в интернете специальное  техническое средство для негласного прослушивания информации, замаскированное в виде сетевого фильтра для компьютера.

На допросе у следователя обвиняемый объяснил, что с его помощью собирался прослушивать квартиру бывшей супруги.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд.

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