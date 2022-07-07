Житель Петрозаводска, слишком сильно интересовавшийся жизнью бывшей жены, угодил под статью

Петрозаводчанин купил замаскированное под фильтр средство для прослушивания квартиры, сообщили в Следкоме Карелии.
Дело в отношении 58-летнего петрозаводчанина завершили расследовать сотрудники Следкома Карелии. Мужчина обвиняется в незаконной покупке специального средства для сбора информации.
По данным следствия, в 2019 году обвиняемый заказал в интернете специальное техническое средство для негласного прослушивания информации, замаскированное в виде сетевого фильтра для компьютера.
На допросе у следователя обвиняемый объяснил, что с его помощью собирался прослушивать квартиру бывшей супруги.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд.
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