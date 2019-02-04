Житель Петрозаводска "снял" аккумуляторы с фуры и попал под уголовное преследование

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах.

По данным пресс-службы МВД Карелии, 24 января в полицию обратился представитель одной из частных компаний и сообщил, что с грузового автомобиля похищены аккумуляторы 15 тыс. рублей. Машина была припаркована на неохраняемой парковке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 24-летний горожанин, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По версии следствия, зная, где припаркован автомобиль, злоумышленник ночью похитил аккумуляторы, затем сдал их в пункт приема металла. Незаконно вырученные деньги он потратил на наркотики.

Полицейские установили, что петрозаводчанин причастен к аналогичной краже, совершенной в начале января. Он признался, что похитил два аккумулятора с грузовика, припаркованного на территории промзоны, а затем сбыл их. Ущерб от его действий превысил 20 000 рублей.

По статье 158 УК РФ "Кража" возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.