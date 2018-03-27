Житель Петрозаводска, стрелявший в полицейского на Герцена, отправился в колонию

Петрозаводский городской суд отправил в колонию 36-летнего мужчину, устроившего в мае 2017 года стрельбу в центре города.

Судом установлено, что утром 3 мая 2017 года мужчина находился в подъезде многоквартирного дома в г. Петрозаводске с охотничьим ружьем 12-го калибра. Затем, забаррикадировавшись в подвале, он стал угрожать жильцам дома причинением вреда их имуществу. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, он высказал в их адрес угрозы жизни и здоровью.

На требования прекратить противоправные действия и сложить оружие злоумышленник ответил отказом и угрожал стражам порядка оружием, после чего застрелил служебную собаку. В результате спецоперации стрелявший был задержан. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

"В соответствии с предложением государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.