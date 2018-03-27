Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
07:15, 27 Марта 2018

Житель Петрозаводска, стрелявший в полицейского на Герцена, отправился в колонию

По теме

Житель Петрозаводска снял для своей машины двери с чужого авто
27.03.18 09:46
В Карелии мужчина дважды пытался украсть из "Пятерочки" бутылку водки
27.03.18 08:20
Забывчивый житель Петрозаводска лишился дорогого гаджета
26.03.18 16:38
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд отправил в колонию 36-летнего мужчину, устроившего в мае 2017 года стрельбу в центре города.

Судом установлено, что утром 3 мая 2017 года мужчина находился в подъезде многоквартирного дома в г. Петрозаводске с охотничьим ружьем 12-го калибра. Затем, забаррикадировавшись в подвале, он стал угрожать жильцам дома причинением вреда их имуществу. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, он высказал в их адрес угрозы жизни и здоровью.

На требования прекратить противоправные действия и сложить оружие злоумышленник ответил отказом и угрожал стражам порядка оружием, после чего застрелил служебную собаку.  В результате спецоперации стрелявший был задержан. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

"В соответствии с предложением государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

По теме

Житель Петрозаводска снял для своей машины двери с чужого авто
27.03.18 09:46
В Карелии мужчина дважды пытался украсть из "Пятерочки" бутылку водки
27.03.18 08:20
Забывчивый житель Петрозаводска лишился дорогого гаджета
26.03.18 16:38
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-03-27 07:41:25
Да здравствует наш суд-самый гуманный суд в мире!
кир
2018-03-27 08:58:39
Саныч, ваши либералы судят. В Штатах не угрожают оружием полицейским.
Leopol'd
2018-03-27 10:52:25
кир, как-то вы "крепкий орешек" в молодости не досмотрели.
Угрожают. Только там полицейский без раздумий пальнет в ответ. А наш, от мысли о рапортах и разборе применения табельного, скорее убежит.
Саныч
2018-03-27 10:16:22
кир, так влепили ему максимум за нападению на полицейского, а как же угроза жителям дома?
кир
2018-03-27 10:24:44
Саныч, и я о том. Просто ликвидировать при угрозе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 93
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 3
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2018 13:32
Без политики
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
архив чтиво

Медиа

Сегодня вечером на ТНТ-Онего
26.03.2018 16:56
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»