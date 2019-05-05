Житель Петрозаводска украл дорогую электробритву, продал ее и пропил деньги

Полиция Петрозаводска установила подозреваемого в краже из магазина электробритвы стоимостью 27 000 рублей, сообщает МВД Карелии.

В начале апреля в Управление МВД России по Петрозаводску обратился представитель одного из магазинов цифровой техники. Он сообщил, что из торгового зала магазина в центре города похищена электробритва стоимостью 27 000 рублей. На записи камеры видеонаблюдения видно, как один из посетителей незаметно убрал товар под куртку, после чего ушёл.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 39-летний петрозаводчанин, личность которого была хорошо знакома полицейским. Мужчина уже был судим за аналогичные преступления, а в настоящее время проходит фигурантом по нескольким кражам. Петрозаводчанин дал признательные показания. По его словам, он продал бритву, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, уточнили в МВД Карелии.