Житель Петрозаводска украл гараж у пенсионера

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Полицейские Петрозаводска раскрыли кражу кража гаражного бокса, сообщает МВД Карелии.
На прошлой неделе 58-летнему петрозаводчанину позвонил его сосед по гаражному кооперативу и сказал, что с территории ГСК пропал бокс пенсионера. Выяснилось, что днем к гаражу подъехал погрузчик. По указанию некоего мужчины, бокс был погружен и вывезен в неизвестном направлении. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого – 27-летнего петрозаводчанина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенное было обнаружено на пункте приема металлолома.
В настоящее время гаражный бокс передан на ответственное хранение законному владельцу.
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