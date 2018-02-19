Житель Петрозаводска украл гараж у пенсионера

Полицейские Петрозаводска раскрыли кражу кража гаражного бокса, сообщает МВД Карелии.

На прошлой неделе 58-летнему петрозаводчанину позвонил его сосед по гаражному кооперативу и сказал, что с территории ГСК пропал бокс пенсионера. Выяснилось, что днем к гаражу подъехал погрузчик. По указанию некоего мужчины, бокс был погружен и вывезен в неизвестном направлении. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 27-летнего петрозаводчанина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Похищенное было обнаружено на пункте приема металлолома.

В настоящее время гаражный бокс передан на ответственное хранение законному владельцу.