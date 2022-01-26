Житель Петрозаводска ушел с места преступления с водкой и рогами

Ранее судимый петрозаводчанин проник в чужую квартиру через балкон и вынес алкоголь и лосиные рога.

В полицию поступило сообщение о незаконном проникновении в квартиру, принадлежащую 62-летнему жителю столицы Карелии. Пока хозяин отсутствовал, кто-то камнем разбил окно на балконе, а также повредил дверь. В числе похищенного оказались спиртные напитки, роутер и лосиные рога, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 45-летний петрозаводчанин. Подозреваемый признался, что в тот день хотел попасть с целью наживы в квартиру знакомого, которая, по его сведениям, пустовала. Однако мужчина перепутал балконы и оказался в другой квартире. По обстановке в помещении он понял, что ошибся адресом, но не отказался от преступления. Похищенное имущество он продал.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские поймали рецидивиста, совершившего 17 краж и грабежей в Петрозаводске.