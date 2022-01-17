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Полицейские поймали рецидивиста, совершившего 17 краж и грабежей в Петрозаводске

Новости. Криминал
13:18, 18 Января 2022
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

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Любителя элитного алкоголя из карельской столицы арестовали, сообщили в МВД Карелии.

Следователи Петрозаводска возбудили несколько уголовных дел о кражах и грабежах в карельской столице, к которым, по версии следствия, причастен один и тот же человек.

Так, в конце прошлого года в правоохранительные органы обратился представитель магазина, сообщивший, что в торговой точке похищен алкоголь стоимостью более 3 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения, расположенные в зале, зафиксировали, как неизвестный взял бутылку виски, спрятал ее в пакет и, минуя кассы, вышел на улицу.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Всего мужчина подозревается не менее чем в 17 аналогичных преступлениях. В настоящее время он арестован, расследование уголовных дел продолжается.

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Комментарии

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Желтая нестиранная куртка
2022-01-18 14:21:43
Рассчитывал на то, что правозащитники закроют на это глаза или встрянут за него, потому что рецидивист. Они не за всех рецидивистов впрягаются. Тем более не историк.
кир
2022-01-18 14:07:55
Доколе?
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