Полицейские поймали рецидивиста, совершившего 17 краж и грабежей в Петрозаводске

Любителя элитного алкоголя из карельской столицы арестовали, сообщили в МВД Карелии.

Следователи Петрозаводска возбудили несколько уголовных дел о кражах и грабежах в карельской столице, к которым, по версии следствия, причастен один и тот же человек.

Так, в конце прошлого года в правоохранительные органы обратился представитель магазина, сообщивший, что в торговой точке похищен алкоголь стоимостью более 3 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения, расположенные в зале, зафиксировали, как неизвестный взял бутылку виски, спрятал ее в пакет и, минуя кассы, вышел на улицу.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Всего мужчина подозревается не менее чем в 17 аналогичных преступлениях. В настоящее время он арестован, расследование уголовных дел продолжается.