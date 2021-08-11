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Житель Петрозаводска уже год просит чиновников сделать школьникам пешеходный переход и получает отписки (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:08, 12 Августа 2021
фото: © кадр из видео

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Житель Древлянки Михаил записал видеообращение к главе Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой помочь оборудовать пешеходный переход для школьников.

Петрозаводчанин Михаил записал очередное обращение к властям города и всем чиновникам, в котором обратился с просьбой помочь оборудовать пешеходный переход на дублеры улиц Лосососинское шоссе, у дома № 31/1.

Видеоролик называется «Достучаться до властей». Такое название родилось в связи с тем, что Михаил уже год обивает пороги чиновничьих кабинетов, пытаясь добиться организации пешеходного перехода на Лососинском шоссе. Но от мэрии получает лишь отписки с объяснением, что переход оборудовать невозможно, так как нет тротуара.

Но горожанин отмечает, что отсутствие тротуара не помешало сделать переход на Крельском проспекте и на улице Репникова.
«В то, что тротуара нет, на это тоже надо обратить внимание», — сказал общественник-активист.

Как ранее объяснял автор обращения, дело в том, что на самом Лососинском шоссе оборудован регулируемый пешеходный переход, с четной стороны на дублере тоже есть пешеходный переход с разметкой, катафотами и «лежачими полицейскими», а вот дорога-дублер со стороны нечетных домов никак не оборудована для пешеходов. Хотя по этому участку пути проходят сотни людей, в том числе большое количество школьников.

Совсем скоро 1 сентября, а проблема безопасного перехода так и остается нерешенной.

Сегодня, в преддверии выборов, петрозаводчанин надеется, что чиновники услышат его.

«Хочется обратиться к нашему мэру Владимиру Любарскому от себя лично и от всех жителей Древлянки, которые ежедневно здесь переходят дорогу и подвергают себя опасности. Рассмотрите, пожалуйста, эту проблему и посодействуйте ее решению. Безопасность наших детей — прежде всего!» — такими словами завершил свое видеообращение петрозаводчанин.

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Комментарии

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Серж
2021-08-12 14:24:46
Какой наглец . мэра потревожил .
Гость
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