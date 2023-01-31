Житель Петрозаводска в одиночку оставил без интернета несколько поселков в Карелии

Выяснились подробности преступления в Пряжинском районе, где объекты жизнеобеспечения привели в негодность.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Пряжинского района выяснили причастного к пропаже медного кабеля на двух участках воздушной линии.

Как выяснилось, 39-летний петрозаводчанин срезал два отрезка по 20 и 300 метров и сдал их в пункт приема металла.

Ущерб был оценен в 13 тысяч рублей. Уголовное дело в настоящее время возбуждено по статье «Кража», кроме того, решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела — без телефонной связи и интернета остались жители нескольких поселков.