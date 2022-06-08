Житель Петрозаводска в отделе полиции жестоко избил участкового

В Петрозаводске 44-летний мужчина получил условный срок за нападение на участкового в его служебном кабинете.

В Петрозаводске 44-летний мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили в Следственном комитете Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июне 2021 года петрозаводчанин в служебном кабинете пункта полиции, куда его пригласили для получения объяснений по материалу проверки, напал на участкового и избил его. По данным следствия, участковый получил удары кулаками и ногами в лицо, грудь и голову и был травмирован.

Петрозаводский городской су назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в законную силу.