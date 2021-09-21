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Житель Петрозаводска вломился в чужую квартиру, оттолкнул хозяйку и взял вязальные нитки

Новости. Криминал
15:27, 30 Сентября 2021
фото: © guzelimsozler.com

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Пьяный мужчина среди ночи выбил ногой дверь в чужую квартиру и ограбил ее, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 54-летняя горожанка. Малознакомый мужчина ночью выбил дверь в квартиру и ограбил ее. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли 36-летнего подозреваемого. Тот рассказал полицейским, что знал, где живет заявительница и понимал, что она не сможет оказать ему сопротивление. Около 3 часов ночи он выбил дверь в её квартиру, оттолкнул хозяйку и похитил 2 мобильных телефона, бижутерию и сумку-баул, набитую вязальными нитками. Украшения похититель спьяну принял за золотые и расстроился, когда не смог сдать их в ломбард. Два кнопочных телефона продал за 200 рублей. А нитки — самое дорогостоящее из похищенного — продать не успел, его задержали оперативники.

Подозреваемого заключили под стражу, оставшиеся вещи были возвращены женщине. Уголовное дело возбуждено о грабеже, совершенном с незаконным проникновением в жилище и применением насилия, не опасного для жизни. Налетчику грозит до 7 лет лишения свободы.

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