Житель Петрозаводска выпил в магазине бутылку водки и поставил пустую тару обратно на полку

Росгвардейцы задержали за выходные нескольких нарушителей в Карелии.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, тревожные кнопки на выходных оказались востребованы в магазинах Петрозаводска и Питкяранты.

Днем в субботу из сетевого магазина 41-летний житель Приладожья украл бутылку крепкого спиртного.

На следующий день вневедомственная охрана дважды выезжала в гипермаркеты карельской столицы. Петрозаводчане попытались украсть алкоголь и продукты питания на общую сумму более 1 тысячи рублей. Задержанных передали полиции.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы задержали 44-летнего горожанина, взявшего с полки бутылку водки, которую он тут же выпил, а потом вернул пустую тару на прилавок.