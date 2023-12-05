Житель Петрозаводска захотел бесплатных деликатесов, алкоголя и колбасы

Любителя бесплатно выпить и закусить росгвардейцы отвезли в полицию.

Вечером в понедельник, 4 декабря, сигнализация экстренного вызова вневедомственной охраны сработала в одном из гипермаркетов Петрозаводска, расказали в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Охранник торгового заведения сообщил прибывшим росгвардейцам, что неизвестный гражданин взял с прилавка алкоголь, колбасу и красную рыбу общей стоимостью более 3 тысяч рублей, спрятал под куртку и попытался пройти через кассу, не оплатив выбранный товар.

Нарушителем оказался 38-летний житель столицы Карелии. Росгвардейцы задержали его и доставили в полицию.