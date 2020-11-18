Житель поселка Карелии пришел в гости и украл из-под подушки бутылку водки

В Калевальском районе селянин дважды приходил в гости к собутыльникам и уносил водку, за такой грабеж его привлекли к уголовной ответственности, сообщили в МВД Карелии.

Следователем отдела полиции по Калевальскому району окончено производство по уголовному делу: 32-летний житель района обвиняется в совершении двух грабежей

Так, в середине сентября он проник в квартиру, где граждане распивали спиртное. Увидев, что под подушкой лежит бутылка крепкого алкоголя, мужчина взял ее и направился к выходу.

Требования вернуть похищенное селянин проигнорировал и скрылся. А водку впоследствии выпил.

Через месяц подозреваемый постучался в ту же квартиру. На этот раз его пригласили войти. Взгляд гостя снова задержался на бутылке спиртного. Тогда он вновь похитил бутылку и скрылся. Своей подруге мужчина сказал, что водку ему подарили, и они вместе распили похищенное спиртное.

В ходе следствия причиненный преступлениями ущерб был возмещен. Уголовное дело с обвинительным постановлением направлено в прокуратуру.