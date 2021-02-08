Житель поселка в Карелии украл у пенсионерки деньги, чтобы рассчитаться с долгами

Участковый полиции в Беломорском районе по горячим следам раскрыл кражу из квартиры, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Беломорского района участковый принял заявление 75-летней жительницы поселка Летнереченский. Она сообщила, что кто-то обворовал ее квартиру.

Страж порядка выяснил детали произошедшего и по горячим следам установил личность подозреваемого – 38-летнего жителя того же поселка. По его словам, он знал, что хозяйка отсутствует дома, поэтому, выбив дверь, проник в квартиру. В комнате мужчина обнаружил деньги – 10 тыс. рублей. Он похитил их и скрылся. В течение нескольких часов преступник почти полностью потратил похищенное на собственные нужды. Кроме продуктов питания и алкоголя, мужчина успел рассчитаться с долгами.

Возбуждено уголовное дело о краже.