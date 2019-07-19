Житель Прионежья дважды обокрал магазин в Петрозаводске

Мужчина вынес из магазина в Сулажгоре бутылку водки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель магазина: посетитель похитил алкоголь и скрылся, несмотря на реакцию персонала.

Сотрудники полиции восстановили картину произошедшего. Двое жителей Прионежского района приехали погостить в Петрозаводске. В ходе застолья кончилось спиртное; мужчины отправились в ближайший магазин, расположенный в микрорайоне Сулажгора. Там они выбрали бутылку водки за 570 рублей. Пока один из них рассматривал другой товар, товарищ спрятал алкогольный напиток под одежду.

Это заметила продавец, стала требовать его вернуть похищенное, но злоумышленник скрылся. Работница пристально наблюдала за мужчиной, так как до этого он трижды появлялся в этом магазине, но выходил без покупок.

Возбуждено уголовное дело.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в тот день в одно из посещений сельский житель также похитил бутылку водки.