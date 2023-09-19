Житель Прионежья обратился в суд за компенсацией потерянного времени

Прионежский районный суд рассмотрел заявление ответчика по гражданскому делу.

Прионежский районный суд рассмотрел заявление жителя (ответчика по гражданскому делу) о взыскании компенсации за потерю времени, сообщили в пресс-службе инстанции 18 сентября.

Со стороны, заявившей неосновательный иск или спор по иску либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени, отметили в источнике.

В феврале 2023 года суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований истца, который не представил доказательств, подтверждающих заявленные требования, и дважды не явился на судебные заседания, в то время как ответчик участвовал в заседаниях суда, представил отзыв.

С учетом обстоятельств дела, суд вынес определение о частичном удовлетворении заявления ответчика и взыскал с истца компенсацию за фактическую потерю времени.