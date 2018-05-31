Житель района Карелии "нагулял" себе ночью уголовное дело

В Калевальском районе местный житель разобрал чужую машину и обокрал друга, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром 29 мая в полицию Калевальского района поступили два сообщения о кражах от жителей одного из поселков.

Из припаркованной вазовской "восьмерки" были похищены колеса и аккумулятор. А в другом случае потерпевший сообщил о краже из квартиры ноутбука, трех мобильных телефонов и машинки для стрижки волос.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером в гостях у одного из заявителей был односельчанин, с которым они употребляли спиртное. А утром, когда обнаружилась пропажа, гостя уже в доме не было. Оперативники установили личность визитера. Им оказался 39-летний житель поселка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Ориентировка на возможного подозреваемого была передана всем дежурным нарядам полиции. Вскоре автомобиль, в котором находился подозреваемый, был задержан полицейскими в поселке Боровой. В машине обнаружили и изъяли все похищенное имущество.

По словам мужчины, после распития спиртного он дождался, когда хозяин уснет, и разукомплектовал его машину. Той же ночью заехал домой еще к одному знакомому, и пока тот спал, забрал ноутбук, мобильники, а затем на своей машине отправился в соседний поселок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещен в изолятор временного содержания.