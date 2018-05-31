Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
17:40, 31 Мая 2018

Житель района Карелии "нагулял" себе ночью уголовное дело

По теме

Еще один дом сгорел на Перевалке
31.05.18 16:15
Мирошник поручила найти виновников крупной аварии на электросетях Петрозаводска
31.05.18 09:45
Велосипедиста-пенсионера сбили в Карелии
31.05.18 09:23
Все новости
Загрузка...

В Калевальском районе местный житель разобрал чужую машину и обокрал друга, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром 29 мая в полицию Калевальского района поступили два сообщения о кражах от жителей одного из поселков.

Из припаркованной вазовской "восьмерки" были похищены колеса и аккумулятор. А в другом случае потерпевший сообщил о краже из квартиры ноутбука, трех мобильных телефонов и машинки для стрижки волос.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером в гостях у одного из заявителей был односельчанин, с которым они употребляли спиртное. А утром, когда обнаружилась пропажа, гостя уже в доме не было. Оперативники установили личность визитера. Им оказался 39-летний житель поселка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Ориентировка на возможного подозреваемого была передана всем дежурным нарядам полиции. Вскоре автомобиль, в котором находился подозреваемый, был задержан полицейскими в поселке Боровой. В машине обнаружили и изъяли все похищенное имущество.

По словам мужчины, после распития спиртного он дождался, когда хозяин уснет, и разукомплектовал его машину. Той же ночью заехал домой еще к одному знакомому, и пока тот спал, забрал ноутбук, мобильники, а затем на своей машине отправился в соседний поселок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он помещен в изолятор временного содержания.

По теме

Еще один дом сгорел на Перевалке
31.05.18 16:15
Мирошник поручила найти виновников крупной аварии на электросетях Петрозаводска
31.05.18 09:45
Велосипедиста-пенсионера сбили в Карелии
31.05.18 09:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека

Аналитика

30.05.2018 10:49
Обществоведение
Работа до последнего пациента
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
К делу подключились консультанты 4
29.05.2018 12:28
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 4
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 7
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2018 14:00
Личное мнение
Просто плюнь! 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина – о старости, мешках и морщинах.
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
"Это было круто!" 5
21.05.2018 12:37
Как до вас достучаться? 14
21.05.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего от 30.05
Сегодня 09:59
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»