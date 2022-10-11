Житель района Карелии заплатил все долги, чтобы вырваться за границу

В Питкярантском районе местный житель задолжал 55 тысяч рублей по кредитам и не смог уехать в отпуск за границу, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району возбуждено 7 исполнительных производств в отношении местного жителя о взыскании с него задолженности по кредитам в сумме 55 тысяч рублей.

По словам приставов, требование исполнительных документов должник игнорировал, по адресу регистрации не проживал, на телефонные звонки не отвечал, точное местонахождение было неизвестно.

В результате судебный пристав арестовал счета должника и вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

«Должник, пожелав отправиться в отпуск за границу, понимал, что его планам не суждено сбыться, поэтому погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», — сообщили в УФССП Карелии.