Житель райцентра Карелии нашел на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела

Жителю Сортавалы грозит до 5 лет колонии за подобранный на улице гаджет.

В сортавальскую полицию обратилась 39-летняя горожанка и сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь потеряла мобильный телефон. Попытки самостоятельно отыскать гаджет успехом не увенчались, так как он был выключен. Женщина предположила, что кто-то похитил телефон ребенка. Причинённый ущерб составил 5 500 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска проверили версию о краже. Она подтвердилась. Под подозрением оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что увидел лежавший на земле мобильный телефон в одном из городских дворов. Однако вместо того, чтобы связаться с собственником или сообщить о находке в правоохранительные органы, мужчина снял СИМ-карту, стёр все данные и оставил смартфон себе для личного пользования.

В настоящее время гаджет изъят и возвращён законной владельце. А в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии не рассчитал дозу алкоголя и остался без телефона.