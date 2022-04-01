Житель Санкт-Петербурга погиб на пожаре в Карелии

В Суоярви произошел пожар, на котором погибли два человека – местный житель и гость из города на Неве, сообщили в прокуратуре Карелии.
В пятницу, 1 апреля, в 19.05 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в доме № 19 по ул. Октябрьская в Суоярви.
Пожар произошел в двухквартирном деревянном жилом доме с печным отоплением. В результате возгорания огнем повреждена одна половина дома, открытый огонь был ликвидирован силами сотрудников МЧС в течение получаса. Вторая половина дома повреждений не получила.
На место происшествия выезжал прокурор района Алексей Протасов.
В ходе осмотра в поврежденной квартире обнаружены тела двух погибших мужчин: 67-милетнего собственника квартиры и 51-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, предположительно приехавшего в г. Суоярви на заработки.
По предварительной информации, причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время следственными органами территориального управления Следственного комитета РФ и органами МЧС по данному факту проводятся процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты прокуратурой республики на контроль.
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