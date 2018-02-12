Житель Сегежи убил приятеля в коллекторе теплотрассы

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 18 сентября 2017 года 42-летний житель Сегежи распивал спиртное совместно со своим знакомым в коллекторе теплотрассы.

Между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник напал на оппонента и несколько раз ударил его ножом. Потерпевший скончался на месте.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.