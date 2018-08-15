Житель Сортавалы осужден за систематическое пьянство за рулем

В Карелии суд вынес решение в отношении 30-летнего жителя Сортавалы, неоднократно задерживавшегося за управление автомобилем в пьяном виде, сообщает прокуратура республики.

В январе и апреле 2018 года 30-летний житель Сортавалы был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения. В обоих случаях было назначено наказание в виде обязательных работ, а также лишение права управления транспортными средствами (по последнему приговору – на 3 года).

Несмотря на это, в июле 2018 года мужчина вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртных напитков.

По совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.