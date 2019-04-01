Житель Сортавалы попался с наркотиками на вокзале

В Карелии завершено расследование уголовного дела по факту незаконного сбыта психотропного вещества, сообщает транспортная полиция.

В ноябре 2018 года сотрудники линейного пункта полиции на станции Сортавала выявили 40-летнего местного жителя с амфетамином. Ранее мужчина был судим за имущественные преступления.

Было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время уголовное дело направлено в Сортавальский городской суд.