Житель соседнего региона выехал пьяным на дороги Карелии

Автоинспекторы поймали жителя Ленинградской области, севшим за руль в пьяном состоянии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Кондопоге инспекторы остановили автомобиль Suzuki. За рулем машины сидел пьяный водитель.

В отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга был составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф — 30 тысяч рублей, а также лишение прав до 2 лет.

Госавтоинспекция напоминает, что в пятницу и выходные дни проверкам на трезвость среди водителей уделяется особое внимание.