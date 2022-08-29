Житель соседнего региона выехал пьяным на дороги Карелии

Автоинспекторы поймали жителя Ленинградской области, севшим за руль в пьяном состоянии.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Кондопоге инспекторы остановили автомобиль Suzuki. За рулем машины сидел пьяный водитель.
В отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга был составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф — 30 тысяч рублей, а также лишение прав до 2 лет.
Госавтоинспекция напоминает, что в пятницу и выходные дни проверкам на трезвость среди водителей уделяется особое внимание.
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