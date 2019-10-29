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Новости. Криминал
13:24, 29 Октября 2019
фото: © РИА Новости / Следственный комитет России

Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников

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Житель города Архангельска предстанет перед судом по обвинению в убийстве трех мужчин и актах каннибализма, сообщили в Следкоме по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствием установлено, что в период с марта 2016 года по март 2017 года 51-летний житель Архангельска в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу (каннибализма), убил трех знакомых мужчин, нанося им спящим после употребления спиртных напитков, ножевые ранения. Затем он расчленял их тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы.

Один из убитых считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял.

Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что, практически, исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз.

Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы обвиняемый признал вменяемым (психически здоровым).

Убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын, якобы, уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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Иван
2019-10-29 15:40:21
А кто такой ночной фоторграф? Тут часто говорят про него, кто это?
А про этого "голодного" дядьку даже читать страшно...
zanoza
2019-10-29 15:08:05
В голове не укладывается, на какую только мерзость способен человек!
кир
2019-10-29 15:19:12
zanoza, согласен. Поэтому не надо защищать ночного фотографа. Вы не знаете про него всю мерзость.
Koira
2019-10-29 15:29:15
кир, естественный отбор ватоголовых, правда кирюша?
Гость
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