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Жителей аварийных домов из Суоярви переселят в город бумажников в Карелии

Новости. Общество
16:02, 19 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о расселении аварийного фонда: выдаче квартир и компенсации.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в Кондопоге строят два многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. В одной из пятиэтажек на бульваре Юности уже началась внутренняя отделка. По его словам, сюда переедут 80 кондопожских семей. Сдать дом планируется до конца этого года.

«После того, как люди получат ключи от квартир в новостройке, программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, в Кондопоге будет выполнена. В общей сложности, 134 семьи переедут из аварийного жилья в благоустроенные квартиры», — написал Парфенчиков.

Во второй пятиэтажке, также на 80 квартир, новоселье будут справлять в следующем году. Сюда переедут жители из аварийных домов других районов республики, в основном из Суоярви. Оба здания возводит «Строительное предприятие № 1».

Глава отметил, что дома качественные, достаточно комфортные, но все же это жилье эконом-класса.

«Но у собственников аварийного жилья есть выбор. Например, получить компенсацию. Тем более, что нам удалось увеличить ее размер. Добавив собственные средства, можно построить дом или приобрести квартиру по своему вкусу и в том месте, где семья хотела бы жить, — объяснил глава Карелии. — Наша задача — как можно скорее расселить дома, признанные аварийными до 2017 года по всей республике, чтобы приступить к следующему этапу. Поскольку жилья, признанного аварийным после указанного срока, в Карелии в несколько раз больше».

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