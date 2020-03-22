Жителей деревень Карелии будут убеждать не оставлять старые кровати в заповедных зонах

Международный консорциум с участием группы ученых Карельского научного центра (КарНЦ) РАН и университета Оулу (Финляндия) в ходе российско-финляндского проекта SUPER по сохранению памятников ЮНЕСКО, разработает рекомендации для рекультивации стихийных свалок в районе музея-заповедника "Кижи" и Водлозерского национального парка.

Об этом ТАСС сообщила в понедельник директор Центра по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества "Север-Центр" Александра Смирнова.

"Чаще всего мы фиксировали захламленные территории на побережье. Туристы или местные жители, рыбаки выбрасывают бутылки, упаковку... в одном месте мы нашли склад аккумуляторов, что уже серьезно. Как нам сказали, это аккумуляторы с маяков. К деревням свозят старые плиты, пружинистые кровати", - сказала участник проекта, научный сотрудник лаборатории лесного почвоведения Института леса КарНЦ РАН Гульнара Ахметова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".