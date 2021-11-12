Жителей двух районов Петрозаводска предупреждают о снижении напора холодной воды в домах

На Голиковке и Зареке возможно незначительное снижение напора в домах потребителей, сообщили в администрации города.

По информации АО «ПКС-Водоканал» в Петрозаводске продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры. До 13 декабря проводится переключение сетей водоснабжения в связи с реконструкцией улицы Куйбышева. Из-за этого до понедельника возможно незначительное снижение напора холодной воды в домах потребителей на Зареке и Голиковке. Возникновение неудобств вероятно ежедневно с 10 до 16 часов с 10 до 13 декабря.

Накануне более 20 домов в центре Петрозаводска вновь остались без отопления и горячей воды из-за реконструкции улицы Куйбышева.