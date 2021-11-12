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Жителей двух районов Петрозаводска предупреждают о снижении напора холодной воды в домах

Новости. Общество
11:58, 10 Декабря 2021
фото: © freepik

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На Голиковке и Зареке возможно незначительное снижение напора в домах потребителей, сообщили в администрации города.

По информации АО «ПКС-Водоканал» в Петрозаводске продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры. До 13 декабря проводится переключение сетей водоснабжения в связи с реконструкцией улицы Куйбышева. Из-за этого до понедельника возможно незначительное снижение напора холодной воды в домах потребителей на Зареке и Голиковке. Возникновение неудобств вероятно ежедневно с 10 до 16 часов с 10 до 13 декабря.

Накануне более 20 домов в центре Петрозаводска вновь остались без отопления и горячей воды из-за реконструкции улицы Куйбышева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-12-10 14:03:17
Не зря Шанделович Чепика награждал , куда ни глянь везде прорыв ))) :)
кир
2021-12-10 15:10:04
Изя, пусть спикер по специальности работает. :)
кир
2021-12-10 13:16:40
В других местах тоже копают - нас ничем не удивить.
Hовый
2021-12-10 12:59:02
Это полезная информация.
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