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Более 20 домов в центре Петрозаводска вновь остались без отопления и горячей воды

Новости. Общество
10:14, 09 Декабря 2021
фото: © freepik

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Очередное отключение домов от тепла связано с завершением очередного этапа реконструкции дороги по улице Куйбышева

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, сегодня, 9 декабря, с 9.00 произошло плановое отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения ул. Малая Слободская, д. 16, 12, ул. Куйбышева, д. 28, 26, ул. Федосовой, д. 30, 14, 17, 26, 24, 10, 15, 19, 21, 13, 28, 22, 16, наб. Неглинская, д. 23, 9, 7, 11, ул. Еремеева, д. 1, пр. Ленина, д. 2 на сетях АО «ПКС — Тепловые сети». Это 7 жилых и 17 административных зданий.

Ориентировочное время окончания работ 16.00.

Отключение теплоснабжения происходит здесь не впервые. Причина — завершение очередного этапа реконструкции автодороги по улице Куйбышева.

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Комментарии

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Анфиса
2021-12-09 11:18:40
Молодцы,отключать хоть научились!?!
Хорошо бы ещё думать и делать всё вОвремя стали бы!?!
Изя
2021-12-09 10:46:49

"Спикер парламента заметил личную заслугу премьер-министра Карелии в развитии республики " ----- вот это ???)))
Гость
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