Более 20 домов в центре Петрозаводска вновь остались без отопления и горячей воды

Очередное отключение домов от тепла связано с завершением очередного этапа реконструкции дороги по улице Куйбышева

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, сегодня, 9 декабря, с 9.00 произошло плановое отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения ул. Малая Слободская, д. 16, 12, ул. Куйбышева, д. 28, 26, ул. Федосовой, д. 30, 14, 17, 26, 24, 10, 15, 19, 21, 13, 28, 22, 16, наб. Неглинская, д. 23, 9, 7, 11, ул. Еремеева, д. 1, пр. Ленина, д. 2 на сетях АО «ПКС — Тепловые сети». Это 7 жилых и 17 административных зданий.

Ориентировочное время окончания работ 16.00.

Отключение теплоснабжения происходит здесь не впервые. Причина — завершение очередного этапа реконструкции автодороги по улице Куйбышева.