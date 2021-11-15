Несколько домов в центре Петрозаводска будут отключены от тепла, в том числе мэрия и «Космос»

После временного отключения 9 декабря 24 дома в центре Петрозаводска будут подключены к основной магистрали теплоснабжения.
На сайте АО «ПКС-Тепловые сети» появилась информация о временном отключении от тепла 24 домов в центре Петрозаводска.
Дома по проспекту Ленина, улицам Куйбышева, Кирова, Федосовой, Еремеева, Малай Слободская и Неглинской набережной будут отключены от теплоснабжения в четверг, 9 декабря, с 9.00 до 16.00.
Работы будут проводиться в связи с завершением очередного этапа реконструкции дороги по улице Куйбышева. Всего 7 жилых и 17 административных зданий, среди которых здание администрации Петрозаводска и гостиница «Космос», после отключения и ремонта будут подключены к основной магистрали теплоснабжения.
Список домов, попадающих под отключение:
Малая Слободская 16
Куйбышева 28
Федосовой 30
Куйбышева 26
Малая Слободская 12
Неглинская наб. 23
Еремеева 1
Федосовой 14
Неглинская наб. 9
Неглинская наб. 7
Федосовой 17
Неглинская наб. 11
Федосовой 26
Федосовой 24
Федосовой 10
Федосовой 15
Федосовой 19
Федосовой 21
Федосовой 13
Федосовой 28
Ленина пр. 2
Федосовой 22
Федосовой 16
Кирова 30
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