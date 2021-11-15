Несколько домов в центре Петрозаводска будут отключены от тепла, в том числе мэрия и «Космос»

После временного отключения 9 декабря 24 дома в центре Петрозаводска будут подключены к основной магистрали теплоснабжения.

На сайте АО «ПКС-Тепловые сети» появилась информация о временном отключении от тепла 24 домов в центре Петрозаводска.

Дома по проспекту Ленина, улицам Куйбышева, Кирова, Федосовой, Еремеева, Малай Слободская и Неглинской набережной будут отключены от теплоснабжения в четверг, 9 декабря, с 9.00 до 16.00.

Работы будут проводиться в связи с завершением очередного этапа реконструкции дороги по улице Куйбышева. Всего 7 жилых и 17 административных зданий, среди которых здание администрации Петрозаводска и гостиница «Космос», после отключения и ремонта будут подключены к основной магистрали теплоснабжения.

Список домов, попадающих под отключение:

Малая Слободская 16

Куйбышева 28

Федосовой 30

Куйбышева 26

Малая Слободская 12

Неглинская наб. 23

Еремеева 1

Федосовой 14

Неглинская наб. 9

Неглинская наб. 7

Федосовой 17

Неглинская наб. 11

Федосовой 26

Федосовой 24

Федосовой 10

Федосовой 15

Федосовой 19

Федосовой 21

Федосовой 13

Федосовой 28

Ленина пр. 2

Федосовой 22

Федосовой 16

Кирова 30