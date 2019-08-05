Жителей Финляндии с домашними животными не пустили в Карелию

В ветеринарных паспортах зверей отсутствовали отметки о проведении клинического осмотра за 5 дней до поездки, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора Карелии.

В июле два гражданина России, проживающих в Финляндии, пересекали границу в МАПП "Вяртсиля" в сопровождении своих питомцев: двух собак породы сибирская хаски и кошки породы сфинкс.



Животные были чипированы и привиты, но в ветеринарных паспортах зверей отсутствовали отметки о проведении клинического осмотра за 5 дней до поездки.



Хозяевам собак и кошки пришлось вернуться в Финляндию для проведения клинического осмотра у ветеринара.



Нарушители были оштрафованы на 500 рублей каждый.