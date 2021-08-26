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Жителей Калевальского района Карелии приглашают на акцию «Свеча памяти»

Новости. Общество
18:00, 27 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Новости Калевалы»

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В пятницу, 3 сентября, пройдет акция, посвященная, Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В паблике «Новости Калевалы» опубликована запись с приглашением жителей Калевальского района принять участие в акциях «Свеча памяти», посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Мероприятия состоятся 3 сентября в поселках Калевала, Кепа, деревне Юшкозеро — в 20.00, в поселке Луусалми в 18.00, поселке Куусиниеми в 17.00.

В поселке Калевала акция пройдет на площади перед районным Домом культуры; в поселке Кепа — площадь перед школой; поселок Луусалми — площадь перед школой; деревня Юшкозеро — площадь у обелиска в центре деревни; поселок Куусиниеми — площадь у дома культуры.

Организаторы призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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