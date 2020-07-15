Жителей Карелии 17 июля ожидает дождливая погода

О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 июля будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня пройдет небольшой дождь.

Ветер будет северный, ночью умеренный, днем слабый. Ночная температура составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +16, +18.

В районах Карели также ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-восточным, восточным районам пройдет небольшой дождь.

Ветер будет северных направлений умеренный. Ночью похолодает до +7, +12 градусов, по северо-западным районам +3,+8, днем воздух прогреется до +17, +22, по юго-восточным районам до +14,+19.