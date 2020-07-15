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Жителей Карелии 17 июля ожидает дождливая погода

Новости. Погода
17:00, 16 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 июля будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня пройдет небольшой дождь.

Ветер будет северный, ночью умеренный, днем слабый. Ночная температура составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +16, +18.

В районах Карели также ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-восточным, восточным районам пройдет небольшой дождь.

Ветер будет северных направлений умеренный. Ночью похолодает до +7, +12 градусов, по северо-западным районам +3,+8, днем воздух прогреется до +17, +22, по юго-восточным районам до +14,+19.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-07-16 17:57:17
Когда уже отопление подключат.Дети болеют, носки не высушить. В цывилизованых странах летом отопление не выключают, а у нас постоянные ремонты на теплотрассе, летом за отопление деньги дерут и в батареях градуса нет. Весь город перекопан как после бомбежки, троллейбусы старые, маршрутки грязные, лишь бы свои карманы набить, антинародные законы принимают, ни стыда, ни совести, когда уже это все закончится, полицейское государство, у народа терпение заканчивается, скоро все выйдут и обратно зайдут. Уф
насмешница
2020-07-16 20:32:26
однозначно,
удивлена актуальностью
Ткачев
2020-07-16 18:15:24
однозначно, Так можно жить только по решению суда. Хе-хе-хе...
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