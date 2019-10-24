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Новости. Общество
07:25, 24 Октября 2019
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС

Жителей Карелии будут круглосуточно охранять от волков и медведей

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Мобильные группы будут патрулировать территории и круглосуточно дежурить в четырех районах республики, сообщили в Минприроды.

Частые появления диких животных зафиксированы в поселках Пиндуши Медвежьегорского района, Ледмозеро Муезерского района, Приморский и Чупа Лоухского района, окрестности Кеми. Наибольшее количество обращений поступило от граждан именно из этих районов.

Созданные мобильные группы проводят постоянное патрулирование территории и поддерживают круглосуточное дежурство. В администрации районов переданы все контактные данные действующих охотников, охотинспекторов для незамедлительного реагирования в случае появления хищников.

Независимо от того, что охота в настоящий период открыта, министерством проводится дополнительная работа по активизации охотпользователей и охотников республики для плановой регуляции численности волков.

На сегодняшний день по республике выдано порядка 2750 разрешений на добычу зверя. Больше шансов на отстрел волков появится при появлении устойчивого снежного покрова.

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды по телефону +7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112. 

 

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