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Жителей Карелии будут принимать в единых офисах после объединения Пенсионного фонда и ФСС

Новости. Общество
18:20, 06 Декабря 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Опубликован список единых офисов клиентского обслуживания ПФР и ФСС, куда жители республики смогут обращаться после 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке. Об этом сообщили в карельском отделении Пенсионного фонда.

«Все документы и информация о лицевых счетах, в том числе пенсионные дела, которые находятся в распоряжении отделения ПФР по Республике Карелия, автоматически переходят в региональное отделение СФР», - пояснила управляющий Отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Социальный фонд России снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР в Карелии будет осуществлять в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположены по указанным адресам.

  • г. Петрозаводск, Чапаева, д.5,
  • г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49
  • г. Суоярви, ул. Кайманова, д.1 Б
  • пгт. Пряжа, ул. Строительная, д.6
  • г. Кондопога, ул. Советов, д.6
  • г. Пудож, ул. Комсомольская, д.16
  • г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.19/2
  • г. Сортавала, ул. Чкалова, д.3
  • г. Олонец, ул. Комсомольская, д.2
  • г. Питкяранта, ул. Победы, д.12
  • г. Лахденпохья, ул. Школьная, д.10
  • г. Сегежа, ул. Карельская, д.14А
  • пгт. Лоухи, ул. Шмагрина, д.19
  • г. Кемь, Пролетарский проспект, д.21
  • г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д.26
  • г. Костомукша, ул. Калевала, д.17
  • пос. Муезерский, ул. Октябрьская, д.33
  • пгт. Калевала, ул. Советская, д.11
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