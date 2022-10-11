Жителей Карелии будут принимать в единых офисах после объединения Пенсионного фонда и ФСС

Опубликован список единых офисов клиентского обслуживания ПФР и ФСС, куда жители республики смогут обращаться после 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке. Об этом сообщили в карельском отделении Пенсионного фонда.

«Все документы и информация о лицевых счетах, в том числе пенсионные дела, которые находятся в распоряжении отделения ПФР по Республике Карелия, автоматически переходят в региональное отделение СФР», - пояснила управляющий Отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Социальный фонд России снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР в Карелии будет осуществлять в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположены по указанным адресам.

г. Петрозаводск, Чапаева, д.5,

г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49

г. Суоярви, ул. Кайманова, д.1 Б

пгт. Пряжа, ул. Строительная, д.6

г. Кондопога, ул. Советов, д.6

г. Пудож, ул. Комсомольская, д.16

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.19/2

г. Сортавала, ул. Чкалова, д.3

г. Олонец, ул. Комсомольская, д.2

г. Питкяранта, ул. Победы, д.12

г. Лахденпохья, ул. Школьная, д.10

г. Сегежа, ул. Карельская, д.14А

пгт. Лоухи, ул. Шмагрина, д.19

г. Кемь, Пролетарский проспект, д.21

г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д.26

г. Костомукша, ул. Калевала, д.17

пос. Муезерский, ул. Октябрьская, д.33

пгт. Калевала, ул. Советская, д.11