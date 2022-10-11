Жителей Карелии будут принимать в единых офисах после объединения Пенсионного фонда и ФСС

Опубликован список единых офисов клиентского обслуживания ПФР и ФСС, куда жители республики смогут обращаться после 1 января 2023 года.
Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке. Об этом сообщили в карельском отделении Пенсионного фонда.
«Все документы и информация о лицевых счетах, в том числе пенсионные дела, которые находятся в распоряжении отделения ПФР по Республике Карелия, автоматически переходят в региональное отделение СФР», - пояснила управляющий Отделением ПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.
Социальный фонд России снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.
С 1 января 2023 года прием граждан СФР в Карелии будет осуществлять в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположены по указанным адресам.
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