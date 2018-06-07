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Новости. Общество
13:58, 07 Июня 2018

Жителей Карелии лишили возможности слушать и смотреть Путина

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В поселке Ильинский Олонецкого района Карелии жители целой улицы лишены возможности слушать и смотреть выступление Владимира Путина на "прямой линии".

В самый разгар трансляции "прямой линиии" с Владимиром Путиным в паблике "Видлица - News" появилось сообщение, что в поселке Ильинский выключили электричество, лишив таким образом жителей смотреть и слушать выступление президента.

"А у нас в поселке Ильинский вырубили электричество, - сообщается в публикации, - 7 июня с 11.30 до 15.00 решили менять столб. Лишили нас общения с президентом. Целая улица Мошкина не может смотреть и видеть выступление президента".

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Комментарии

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Сеня
2018-06-07 14:06:28
Беда то какая с Мошкинцами , просто горе . ….. Здоровее будете .
Мизантроп
2018-06-07 14:04:51
Не много потеряли. Вангую, все будет по прежнему. Продолжайте жить в говне. Всем привет, держитесь.
кир
2018-06-07 14:30:13
Мизантроп, боевой сегодня. :) Всякий народ достоин той жизни, в которой живет. Устал повторять.
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