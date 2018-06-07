Жителей Карелии лишили возможности слушать и смотреть Путина

В поселке Ильинский Олонецкого района Карелии жители целой улицы лишены возможности слушать и смотреть выступление Владимира Путина на "прямой линии".

В самый разгар трансляции "прямой линиии" с Владимиром Путиным в паблике "Видлица - News" появилось сообщение, что в поселке Ильинский выключили электричество, лишив таким образом жителей смотреть и слушать выступление президента.

"А у нас в поселке Ильинский вырубили электричество, - сообщается в публикации, - 7 июня с 11.30 до 15.00 решили менять столб. Лишили нас общения с президентом. Целая улица Мошкина не может смотреть и видеть выступление президента".