Жителей Карелии научат снимать кино за 72 часа

Союз кинематографистов Республики Карелия приглашает желающих приобщиться к искусству создания кино.

10,11 и 12 декабря впервые в Петрозаводске пройдет «Кино-нетворкинг «Снять за 72 часа». Организаторы — Союз кинематографистов республики Карелия при поддержке АО «Корпорация развития Карелии». Об этом сообщает паблик Союза.

Организаторы обещают, что участники мероприятия научатся создавать интересные идеи, познают основы операторского мастерства, создадут и презентуют свой первый фильм. Работы оценит жюри, лучшие получат призы.

Участники смогут попробовать себя в роли режиссёра, оператора, актёра, звукорежиссёра, художника-постановщика.

Мероприятие пройдет в Синем коридоре по адресу Литейная, 1а. Процесс будет проходить на протяжении 3-х дней на базе студии Союза Кинематографистов.

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