Жителей Карелии обязали выплатить кредит умершего отца

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С мужчин, вступивших в наследство, взыскали задолженность по кредитному договору умершего отца, сообщили в Питкярантском городском суде.
Банк выдал мужчине кредит, однакоумер, и обязательства по договору остались неисполненными.
После смерти заемщика двум сыновьям по наследству перешел дом. Один из сыновей не обратился к натариусу и не принял наследство.
Суд взыскал задолженность по кредитному договору с обоих наследников, поскольку сам по себе факт необращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства не исключает принятия им наследства иным способом.
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