Жителей Карелии обязали выплатить кредит умершего отца

С мужчин, вступивших в наследство, взыскали задолженность по кредитному договору умершего отца, сообщили в Питкярантском городском суде.

Банк выдал мужчине кредит, однакоумер, и обязательства по договору остались неисполненными.

После смерти заемщика двум сыновьям по наследству перешел дом. Один из сыновей не обратился к натариусу и не принял наследство.

Суд взыскал задолженность по кредитному договору с обоих наследников, поскольку сам по себе факт необращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства не исключает принятия им наследства иным способом.