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Жителей Карелии обокрали, пока они фотографировали город

Новости. Криминал
15:52, 16 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию по Медвежьегорскому району 11 сентября поступило сообщение о происшествии, сообщили в МВД Карелии.

Заявители по телефону пояснили, что у них отняли имущество неизвестные.

На место, указанное в информации, прибыли сотрудники ГИБДД. Они задержали двоих граждан. А следственно-оперативная группа установила обстоятельства инцидента.

В Медвежьегорск для осмотра достопримечательностей приехали двое товарищей из Сегежи. Оставив машину на дороге, они отправились сделать фотографии. В этот момент в том же месте оказались местные жители, мужчины 25 и 35 лет.

По версии правоохранителей, встретившись, две компании вступили в словесный конфликт, который перерос в драку. Приезжие молодые люди сбежали, а, вернувшись на место, обнаружили, что кузов их машины поврежден. Из салона авто пропали: автомагнитола и сумка с деньгами.

Возбуждении уголовных дел.

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